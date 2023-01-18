模特兒出身的南韓藝人兼網紅金敏英(Aori)，近來被韓媒爆出與28歲的賽車手前夫徐朱元(音譯)4年婚姻告終，11日她透過Youtube頻道證實此事，更爆料男方出軌是離婚主因，掀起軒然大波，徐朱元沉寂數天，今(18日)終於在IG打破沉默，首度提及分開的原因，並堅稱前妻所說皆非事實。

徐朱元在IG開頭向大家道歉：「過年無意中讓很多人擔心，除了很抱歉外，心情也非常沉重」，他接著說：「結婚以來，我們夫妻倆在專家協助下，盡力維持過正常的婚姻生活，但仍無法彌補已經產生的隔閡，因此決定在去年離婚。」對於離婚過程，徐朱元強調儘管有些波折，但過程還算和平、順利，因此他對前妻如今突然爆料的舉動，感到非常詫異和難堪，因此並未第一時間回應。

徐朱元表示，金敏英在Youtube的發言大部分不是真的，並表示將訴諸法律行動，若有進一步結果會再通知大家，他強調，請外界理解不方便說出細節的苦衷，並停止沒必要的揣測，也再次對擔心此事的人們表達歉意。

現年31歲的金敏英是在2018年嫁給出演過戀愛綜藝《Heart Signal》的徐朱元，兩人卻在2022年10月協議離婚，本月金敏英公開指控徐朱元出軌，而且從新婚時期就有女人問題，嘗試過婚姻諮商也沒用，如今已對小三提出告訴。