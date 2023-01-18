金山區清水溪周遭長年飽受溪水溢淹問題，繼2017年災害復建工程及2020年前瞻應急工程後，「金山清水溪排水改善工程」將於2月份完工，從上游至下游的治理計畫已將清水溪排水瓶頸段打通，讓在地居民擺脫淹水之苦；新北市長侯友宜今(18)日下午前往現場視察時也肯定水利局的改善工程，強調民眾未來可安心使用河川周邊的土地。

金山溪治理計畫於地方召開2次說明會後，將計畫成果送經濟部水利署核備，其中金山清水濕地推動的在地滯洪方案，也將於今年持續向爭取中央預算補助，以達成改善水道風險、土地洪氾風險、水岸縫合的藍綠網絡保育目標，使金山清水溪成為優質的動植物棲地。

侯友宜表示，金山清水溪河床坡陡急、河道流路曲折、通洪能力嚴重不足，水利局陸續推動金山區河川改善相關工程後，不僅解決了短時間強降雨造成的積淹水問題，河川周邊的土地也可安心地讓市民居住及農耕使用，具體提升地區整體的生活品質。

水利局長宋德仁表示，金山區於2017年因豪大雨造成多處潰堤，除了當年災後修復原有潰堤護岸外，並配合清水溪治理計畫開始在2019年辦理改善工程，以新設護岸、加高舊有護岸方式增加河川防洪能力，清水溪新設疏洪箱涵改善工程將於2月完工，經費為中央前瞻計畫補助6855萬元。

另外水利局在落實河川環境治理時，也持續與在地公所、市民及NGO團體溝通，持續推動金山水、陸域棲地環境保育，希望達成水岸與自然地景風貌營造及形塑水文化、水歷史的目標。