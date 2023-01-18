這樣的行為真的讓人看了很痛心。旅台多年的作家「日本人的歐吉桑」意外發現，有機車騎士特地載著垃圾到橋上丟包，而這樣的行為還不僅一次，橋下的垃圾多到像是一座小山。誇張的景象讓他看了直搖頭，還特地發文呼籲，「不要傷害台中人驕傲的土地」。

「日本人的歐吉桑」熱愛騎單車，他在臉書粉專發文表示，日前他去台中新社騎單車，下橋時看到前方有一對目測40多歲的夫妻騎著摩托車，突然往橋下丟了一個白色袋子後，隨即揚長而去，讓他感到相當納悶。

「日本人的歐吉桑」把單車停靠在路邊，往橋下一看，赫然發現「原來這裡是定期丟垃圾的定點耶」，同時他也拍下多張照片，只見橋墩旁有大量破掉的垃圾袋，寶特瓶、鋁罐等廢棄物四處散落，幾乎快堆成一座小山丘。他表示，新社是單車車友熱愛的爬坡路線，更是台中人喜歡的悠閒地，直說：「請不要傷害台中人驕傲的土地」。

大量的垃圾被丟棄在橋下，寶特瓶、鐵罐散落一地。（圖／日本人的歐吉桑授權使用）

「日本人的歐吉桑」拍下多張照片，呼籲大家不要再亂丟垃圾。（圖／日本人的歐吉桑授權使用）

貼文曝光後，不少網友留言痛批，「垃圾才會亂丟垃圾」、「太丟台中人的臉了，真是沒公德心到極點」、「抓到罰撿10包，台灣就是要這樣才會好」、「真的很沒品」、「應該拍下他們的照片公布給全民看看」、「請環保單位裝監視器嚴懲，重罰1萬以上，看往後還敢丟嗎」。

據《中央社》報導指出，台中市環保局已派人清理現場環境，除了加強維持周邊道路的整潔，也在橋墩張貼警語提醒民眾，並評估是否需要裝設監視器。台中市環保局表示，若查獲違規者，將依法開罰新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

▍圖文經作者授權，轉自FB粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》