九合一大選結束，民進黨大敗，總統蔡英文也因此辭去黨主席，藍綠雙方目前焦點已轉到2024總統大選的潛在角逐者身上。對此，前立委沈富雄18日就指出，「民進黨之所以慘敗，不是只有這次選舉，民進黨的敗因在差不多20年前就種下了」，甚至更形容國民黨和民進黨就好像兩個病人，而民進黨去給國民黨安了「親中」和「擁核」兩張符咒，讓國民黨好幾年不能翻身，引發討論。

沈富雄18日在網路節目《新聞不芹菜》中認為，「民進黨之所以慘敗，不是只有這次選舉，民進黨的敗因在差不多20年前就種下了」，沈富雄更形容，「而國民黨和民進黨就好像兩個病人，住在同一個病房，晚上的時候民進黨病人偷偷起來，去給國民黨病人安兩個符咒，一張就是『親中』，一張就是『擁核』，因為民進黨的神主牌是『台獨』跟『反核』，而這兩張符咒都很狠又有效，而國民黨這個病人就躺在床上好幾年不能翻身」。

沈富雄接著說，「但現在這個藥效漸漸沒有效了，所以不是國民黨厲害，而是民進黨自己的生死牌失效了，所以才越選越糟糕，所以民進黨走到今天是多年來自我麻痺的一個結果，而基層沒有辦法承受這個失敗的結果」，沈富雄最後也說，「而現在國民黨躺太久了，要準備翻身了，所以地方首長的支持度都不錯，而民進黨就是20年來把那兩張符，把國民黨貼在床上，而佔了很大的便宜，這樣的結果就讓民進黨變成熱衷且會奪權，但不會治國的團體，不管做啥都是為了奪權，贏了要奪更多的權，輸了要把失去的權力撈回來，哪有時間想治國」。