《京戲啟示錄》主要演員群齊聚排練。（寬宏藝術提供）

王月、屈中恆排練《京戲啟示錄》。（寬宏藝術提供）

王月、樊光耀、范瑞君排練《京戲啟示錄》。（寬宏藝術提供）

台灣劇場史上經典巨作、驚艷兩岸三地華人劇壇李國修榮耀之作《京戲啟示錄》，將於今年3月開始在北中南三大劇場接連演出10場，導演李小平、屈中恆、王月、樊光耀、范瑞君、黃宇琳、戴立吾、張允曦小8、呂名堯、高健國、曾冠東、葉信威等眾演員們年前緊鑼密鼓地齊聚排練，王月透露，每次排完戲回到家，在寒冷的夜晚還得將腫脹的雙眼冰敷，讓一旁的演員們都很不捨。

2023年《京戲啟示錄》創拓版匯集當代戲劇界菁英卡司，藝術總監王月親身演出從光華四射撐起梁家班的「二大媽」，走過50年，成為路邊撒尿、隻身一人在中華商場的孫婆婆。排到尾聲場，面對國修老師當年寫的字字血淚的台詞，王月拿著跨越半世紀的彩鞋要交給「修國」，加上李小平新思維的導演手法，將屈中恆和李國修合一，止不住的淚水傾瀉而出。王月表示，她現在最為難的是最近天氣這麼冷，「我晚上雙眼還冰敷，因為根本睜不開！冰完之後又太冷了，手腳都發黑發紫又開始熱敷，真的是很大的考驗；但這次小平導演真的把屈哥和李國修合一，任誰都受不了的！相信帶給觀眾也是很巨大的感動。」

飾演劇中主角「李修國」的屈中恆表示，因為其他工作在身，他是17日才第一天正式排戲，目前還在適應磨合中，「過程中看見月姊在一次次説著劇裡的對白、一次次的回憶逼哭了她，但她卻很專業地繼續排下去，心中萬分的不捨與敬佩，同時也領略到國修老師創作的用心良苦，加上李小平導演的細心雕著，我相信3月份我們會把這齣重新製作的京戲啟示錄，以嶄新的面貌呈現在觀眾面前！希望國修老師可以幫忙加持」。

「梁老闆」樊光耀也表示在這陣子的排演過程中，真的充份感受到月姊的真心，排練時，「只要望向月姐那邊一看，她那淚珠就往下滾，可以感覺到月姐心裡面有多麽不捨及複雜」。

「三媽」范瑞君說：「以前坐在台下看《京戲啟示錄》就深受感動，這次參加對我來說也是一種象徵性的參與。這次的排練真的很困難，要保有國修老師原戲劇和新詮釋之間不斷取捨，但就像國修老師在這齣戲裡想傳達的，在新時代裡面還希望保有固有的傳承。相信這次的創拓版能讓觀眾在看戲的時候可以有新的新鮮感，同時又能夠保有舊時的感動！

導演李小平表示，很感動所有人都願意再一次走進國修老師的字裡行間，還有戲曲學院的學生一起跟我們走這一趟再創作的旅程。《京戲啟示錄》以李國修老師在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，老鞋匠手中的針線，穿引出「戲中戲中戲」的故事；由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」演出《梁家班》的故事，而「梁家班」演出京劇《打漁殺家》。獨特的敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，也成為現代戲劇教材經典。2023創拓版李國修紀念作品《京戲啟示錄》將於2023年3月9日至3月12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心、4月1日於臺中國家歌劇院巡迴演出，購票請洽寬宏售票。