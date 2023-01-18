2023一開年，台達電就有併購案，台達電宣布透過收購股份與認購新股，花費9.5億元、取得精簡型電腦業者冠信電腦28,825,000股，將占其新股發行後55％股權，台達電表示，併購案將強化台達在資通訊基礎設施的產品及技術佈局，交易完成後冠信將成為成為台達電子公司。

台達電表示，擬以每股45.95元向包括威連科技在內的冠信原股東取得約13,825,000股，並以每股約21元認購冠信發行的新股約15,000,000股，合計共將取得新股發行後共55.5％股權，總金額為9.5億元。

冠信在2007年成立，2010年延攬自宏達電退休的宏達電創辦人卓火土出任總經理，卓火土早年是伺服器大廠迪吉多在台灣研發團隊的總工程師，是冠信投入伺服器，以及與伺服器搭配使用的精簡型電腦的原因之一，不過由於伺服器產品線不賺錢，冠信近年來已經縮減伺服器產品線，並專精於精簡型電腦，也讓冠信在2022年出現成立以來少見的獲利。

冠信另一產品線為遠端電腦陣列，可取代傳統雲端虛擬化架構系統，整合中央處理器、記憶體、SSD、網路交換器及管理軟體等，能大幅降低建置系統的複雜性與費用。

台達電基礎設施範疇執行副總裁鄭安表示，隨著物聯網、 5G 技術逐步成熟，資料量及運算需求將持續增加，資料中心及雲端系統的建置也將隨之大幅成長，台達電在資通訊基礎設施領域已經深耕網通設備、電源、散熱、環境控制等解決方案多年，冠信在硬體、軟體設計及系統整合能力，將幫助台達電建立更完整的資通訊基礎設施解決方案。

台達電並強調絕對不是藉由透過併購冠信來跨入伺服器整機設計、製造。

冠信總經理卓火土表示，很高興冠信能加入台達，相信結合台達既有的產品、銷售渠道、供應鏈管理以及製造能力，冠信可以進一步優化成本、擴大市場，為客戶提供更優質、高效的創新系統方案。