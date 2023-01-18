每年農曆春節前夕，寶格麗（BVLGARI）都會釋出品牌代言人舒淇的年度最新形象廣告祝賀新年，今年也不例外，全新登場的年節形象廣告，舒淇身穿一襲黑色緊身低胸曳地禮服，佩戴Serpenti系列珠寶，貴氣逼人，她也在IG留言：「於光影耀動中感受蓬勃能量，與古典圖騰共赴曼妙奇遇」，下了最佳註解。

寶格麗品牌代言人舒淇在全新形象廣告中演繹Serpenti系列珠寶。（BVLGARI提供）

舒淇為寶格麗拍攝的形象廣告延續去年「Unexpected Wonders」的主題，只見她身穿性感典雅黑色禮服，悠然漫步於落地窗前，伸手輕輕觸碰窗子，緊密的門窗彷彿豁然開朗，隨及置身大自然生機處處的廣闊天地，就像是有了Serpenti系列珠寶陪伴，就能盡情探索蘊藏的無窮驚喜。

寶格麗在年節前夕釋出品牌代言人舒淇拍攝的形象廣告。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列珠寶誕生於1940年代，從蜿蜒神秘的靈蛇意象中汲取靈感，以精湛技藝再現古老傳說中的「銜尾蛇」圖騰，象徵蛻變與新生的經典圖騰，代表了生生不息的能量。今年為了歡慶Serpenti珠寶誕生75周年，舒淇特別在形象廣告片中選擇配戴Serpenti系列珠寶，蛇身盤旋於頸間和手腕，伴隨她的一舉一動完美貼合，折射奪目光芒，釋放攝人心魄的力量，傳遞延續千年的雋永意蘊。

寶格麗Serpenti SPIGA玫瑰金單圈半鑽腕表，159萬8000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列頂級珍珠母貝與鑽石手環。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti系列頂級珍珠母貝與鑽石項鍊。（BVLGARI提供）