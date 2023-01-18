陸製螺螄粉品牌「好歡螺」外包裝標語寫到「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，引爆統戰爭議。經濟部長王美花17日表示，市面上的螺螄粉「不是走私就是虛報」，將要求所有通路下架，卻反而引爆台灣民眾吃螺螄粉熱潮。好歡螺今(18日)回應統戰爭議表示，對於產品包裝引發的關注，超出預料之外，螺螄粉是網紅美食，初衷是希望大家一起分享歡樂，祝大家闔家團圓，也呼籲網友理性消費。

根據陸媒《湖北日報》報導，台灣政府近日宣布，市售大陸進口的螺螄粉、黃飛紅麻辣花生都是走私，除了全面禁止進口，還要求所有通路下架，魔芋爽則是有條件進口，消息傳出引發兩岸民眾廣泛關注。許多大陸網友為了支持好歡螺等受波及的公司，紛紛在網路上「掃貨」力挺。

好歡螺官方針對爭議話題回應表示，近期好歡螺旗艦店的訪問量激增、銷量也有大幅增長，非常感謝大家一直以來的關注和支持，但也提倡大家理性消費：「對於產品包裝引發的關注，超出我們預料之外。螺螄粉是網紅美食，我們的初衷是希望大家一起分享歡樂，臨近春節，衷心祝願大家闔家團圓，兔年開心。」