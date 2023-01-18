財政部關務署表示，我國實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件目前共9類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔及陶瓷面磚。

根據關務署統計，2022年徵收反傾銷稅額約新臺幣6億6000萬元，是3年來最高，其中鞋靴課徵最多，有2億多元。2021年課徵4億1000多萬元、2020則課徵2億6000多元。

我國對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，顯示反傾銷措施得以維護國內產業合理經營環境。

關務署進一步說明，財政部公告應課徵反傾銷稅貨物，包括傾銷國家產製直接進口及自第三國間接進口貨物；此外，第三國產製而自傾銷國家輸出至我國貨物，亦為課徵對象，進口時除徵收關稅及其他稅費，另須加徵反傾銷稅。

例如自傾銷國家中國大陸進口越南產製毛巾產品，仍應課徵反傾銷稅，請商民於進口此類產品時，應注意課徵反傾銷稅相關規定，預先查明該課徵反傾銷稅貨物範圍及對象，以保障權益避免蒙受損失。