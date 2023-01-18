名模林可彤外型亮麗、身材高挑，出演過不少歌手的MV主角，也時常在電視劇中出演配角，2017年她嫁給認識三年的銀行副總裁武廣明(Tom)，婚後育有2個兒子，她的社群版面時常和粉絲分享自己的育兒經；近日她登何妤玟頻道大聊夫妻生活，透露自己與丈夫一個禮拜的房事次數，讓網友超震驚。

何妤玟在最新影片中揪林可彤一起做瑜珈，由於隔天正好是何妤玟生日，林可彤貼心準備蛋糕，何妤玟趁機許願「我在這裡呼籲林可彤的老公，因為她老公是一個非常優秀的人才，林可彤的老公本身應該周圍有滿多就是離婚的男性朋友，Come to me OK，My name is Winnie Ho」。

被問到「和老公現在一個禮拜做幾次」，林可彤大方回應：「我最喜歡回答這個問題啦，我們是無性夫妻，就是我們是靈魂上的伴侶」，她表示和老公都很信任對方，很給對方自由，不像過去感情都轟轟烈烈，一定會吵來吵去，透露與前男友常因為小事吵架，工作臨時改期導致不能出遊都能吵，不像現任丈夫在事業上很支持她。

林可彤回答與老公房事次數。（圖／何妤玟 Winnie Ho YouTube）

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／何妤玟 Winnie Ho YouTube）

何妤玟分享自己為瑜珈推掉5個男人，當時太沉迷瑜珈，「有一些男生的氣場很爛，我會覺得跟他們打X會弄髒我的身體」；何妤玟也提到當初離婚後林可彤有對她伸出友誼的手，讓她直呼「就是對我來講，可彤當初的溫暖跟認同，是我一個很大的支持」。