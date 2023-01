名模林可彤外型亮麗、身材高挑,出演過不少歌手的MV主角,也時常在電視劇中出演配角,2017年她嫁給認識三年的銀行副總裁武廣明(Tom),婚後育有2個兒子,她的社群版面時常和粉絲分享自己的育兒經;近日她登何妤玟頻道大聊夫妻生活,透露自己與丈夫一個禮拜的房事次數,讓網友超震驚。

何妤玟在最新影片中揪林可彤一起做瑜珈,由於隔天正好是何妤玟生日,林可彤貼心準備蛋糕,何妤玟趁機許願「我在這裡呼籲林可彤的老公,因為她老公是一個非常優秀的人才,林可彤的老公本身應該周圍有滿多就是離婚的男性朋友,Come to me OK,My name is Winnie Ho」。

被問到「和老公現在一個禮拜做幾次」,林可彤大方回應:「我最喜歡回答這個問題啦,我們是無性夫妻,就是我們是靈魂上的伴侶」,她表示和老公都很信任對方,很給對方自由,不像過去感情都轟轟烈烈,一定會吵來吵去,透露與前男友常因為小事吵架,工作臨時改期導致不能出遊都能吵,不像現任丈夫在事業上很支持她。

何妤玟分享自己為瑜珈推掉5個男人,當時太沉迷瑜珈,「有一些男生的氣場很爛,我會覺得跟他們打X會弄髒我的身體」;何妤玟也提到當初離婚後林可彤有對她伸出友誼的手,讓她直呼「就是對我來講,可彤當初的溫暖跟認同,是我一個很大的支持」。