新華社報導，中共廿大後，中央軍委首次晉升上將軍銜儀式，18日在北京八一大樓舉行，中部戰區司令員黃銘晉升上將。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。
下午4時許，晉銜儀式在大陸國歌後展開。中共中央軍委副主席張又俠宣讀了中共中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委副主席何衛東主持晉銜儀式。
習近平向晉升上將軍銜的中部戰區司令員黃銘頒發命令狀，表示祝賀，佩戴了上將軍銜肩章的黃銘向習近平敬禮，向參加儀式的全體人員敬禮，全場響起掌聲，晉銜儀式在軍歌聲中結束。
中共中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人等參加晉銜儀式。
黃銘晉升意味著同為60歲的中共中央委員、前中部戰司令員吳亞男在任職一年後卸任，黃銘曾任陸軍副司令員，曾與吳亞男在第16集團軍共事，並「搭擋」擔任抗戰勝利70周年閱兵的方陣領隊。
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