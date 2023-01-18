新北市板橋分局一名體重近百公斤的潘姓員警在值勤中攔查逆向的曹姓騎士，曹男不滿當場對員警侮罵「你們這些廢物」，潘員立即上前將曹男逮捕並上銬，過程中以大腿及臀部壓在曹男頭及肩頸部位約8分鐘，說「慢慢玩，你不要斷氣就好」；法官依公務員假借職務上之權力、機會，故意犯傷害罪，判處潘員有期徒刑6月，可易科罰金。

據判決書指出，潘姓員警於2019年間為新北市政府警察局板橋分局警備隊警員，同年3月26日晚間7時35分許，一名曹姓男子在南雅西路2段175巷及板城路交岔路口，因逆向騎乘機車而被攔查，並測得吐氣酒精濃度為0.17mg/L，員警對曹男實施生理平衡測試，曹男因心生不滿，當場對侮罵「你們這些廢物」。

潘員立即上前將曹男逮捕並上銬，潘員將曹男壓制在地後，抓住他的雙腳，將其拖行至路邊，再以大腿及臀部壓在曹男頭及肩頸部位約8分鐘，壓制期間刻意晃動身體，使曹男臉部及身體與地面磨擦，致其受有右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷等傷害。

法庭審理時，潘員辯稱，案發當時曹男整個瘋狂又酒醉，已經無法溝通，雖然他有被上銬，但是雙腳還是可以活動，為了避免他突然攻擊警員或是跑到馬路上被撞飛，所以自己不得不壓制對方，自己是依法執行職務及緊急避難，可以阻卻違法，之所以會壓著曹男的頭部、頸部，目的是要讓他無法翻身、逃跑，壓制時晃動身體是為了調整最佳的角度，沒有要傷害對方的故意，況且也不能證明曹男的傷勢是自己造成的。

法官勘驗密錄器錄影畫面，發現潘員在曹男表示身體不適時，回以「你不要斷氣就好，其他我不管，我只要求這個大原則，要多久有多久」，另從潘員對支援警力表示「慢慢來沒關係，他現在臉被我壓在地上，可以跟他慢慢玩」等語，足證潘員有意藉機壓制並傷害曹男，因此不採其說詞。

法官審酌潘員身為國家執法警員，具相當法治觀念，理應以身作則而為人民表率，竟於執行警察職務時假借權力、機會傷害曹男身體，又以大腿、臀部壓在其頭、肩頸部位約8分鐘，過程造成曹男相當程度之痛苦，影響其身心甚鉅，亦減損人民對國家執法人員之信賴；依公務員假借職務上之權力、機會，故意犯傷害罪，判處潘員有期徒刑6月，可易科罰金。