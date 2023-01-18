《北京日報》用戶端報導，大陸航太科技集團18日舉辦《中國航太科技活動藍皮書（2022）》發布會，明確2023年中國航太一系列重大任務。大陸航太活動將維持高位運行，全年計畫實施近70次發射任務，有望創造新紀錄。

2023年，載人太空站工程進入應用與發展階段，太空站轉入常態化營運模式，年內完成1次貨運太空船、2次載人太空船發射任務和2次返回任務；全面推進探月工程四期和行星探測工程，開展嫦娥七號、天問二號等型號研製工作；發射中星26號衛星，為用戶提供高通量寬頻通信服務；發射中星6E衛星，提供通信廣播服務；發射高軌20米SAR衛星，開展全天候、全天時、高重訪和寬覆蓋觀測；發射新一代海洋水色觀測衛星，開展多要素、多尺度、多工觀測；發射風雲三號衛星，增強天氣預報能力；完成長征六號丙運載火箭首飛，進一步完善中國運載火箭型譜。

大陸全面建成航太大國，18日發布《中國航太科技活動藍皮書（2022）》回顧剛過去的2022年，大陸航太取得的一系列成就：完成64次發射任務，創歷史新高。

其中，長征系列運載火箭54次發射全部成功，並實現128次連續發射成功；長征六號甲運載火箭成功首飛；太空站建造階段全部6次飛行任務順利完成，載人航太工程「三步走」戰略圓滿收場，顯示載人航太與探月工程、高解析度對地觀測系統、北斗衛星導航系統等航太重大專項任務均圓滿完成；嫦娥五號樣品科學研究取得重大突破，首次在月球發現新礦物「嫦娥石」；先進天基太陽天文台衛星夸父一號成功發射，開展綜合性太陽探測。

同時，大陸航太應用服務深度融入各行各業，服務國計民生。百餘顆應用衛星成功入軌，太空基礎設施建設不斷完善，北斗、中星、天通、風雲、環境、高分等系列衛星高品質服務國民經濟各領域。