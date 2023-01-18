消防隊員漏夜清點。(黃敬文翻攝)

新北市消防局三重分隊葉姓消防員13日下午出勤查察，他在經過重新橋時發現橋下的空地遭人架設棚架，裡頭還放置滿滿的瓦斯鋼瓶，而且還有貨車出入載送瓦斯鋼瓶，他返隊通報後三重分隊隨即在當晚7時組織人力前往現場突擊檢查，果然發現簡陋的棚架裡放著逾347支瓦斯鋼瓶，立刻對違規業者開出2張舉發通知單，總計將裁罰4至20萬元。

13日晚間消防人員到場檢查時，除了棚架下放滿瓦斯鋼瓶，空地旁停著的6台小貨車上也放著大量的瓦斯鋼瓶，總計347支瓦斯鋼瓶中有5支逾期瓦斯鋼瓶，儼然成為一個危險的火藥庫，一但不慎發生氣爆後果不堪設想。

據了解，違規業者為在泰山經營瓦斯行的30歲林姓男子，他聲稱有在瓦斯堆積處的空地申請容器儲藏室的建照，但是後來因故沒過，所以只能暫時將大量的瓦斯鋼瓶放置在該處，之後計畫再提出建照申請。

本案違反《公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存場所設置標準暨管理辦法》及《消防法》，林男也被消防局分別開立2張舉發單，最重可裁罰20萬元；消防署署長蕭煥章獲知此事後，28日親赴三重分隊頒發春節慰問獎勵金，勉勵消防弟兄的辛勞。

新北市消防局第三大隊長黃弟勝表示，依法瓦斯行需將瓦斯鋼瓶存放於合格的容器保管室，而本案現場卻只有使用一般棚架屏蔽，無裝設瓦斯洩漏警報器且未置於陰暗通風處，容易受高熱影響，若不慎發生火災引起氣爆將造成嚴重損傷，另外違規超量儲存瓦斯鋼瓶或使用逾期鋼瓶造成的公共安全問題更是不容小覷，第三大隊將持續針對不肖瓦斯業者加強查緝，以確保市民居家周邊安全。