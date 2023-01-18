一年一度的印度風箏節本月14、15日於西部古加拉特邦盛大舉行

一年一度的印度風箏節本月14、15日於西部古加拉特邦盛大舉行，卻驚傳造成6死、176傷的悲劇，其中有3人還是兒童，而殺人兇手竟是恐怖的風箏線，以致許多人遭割喉受傷，甚至致死。

綜合《每日快報》、《印度斯坦時報》報導，正值週末假期，當地人帶著孩子前往參加風箏節，不過由於現場施放人數眾多，尤其一些人會選擇較鋒利的風箏線來施放，並在過程中趁機割斷其他參加者的線。當局表示，空中廝殺的環節幾乎每年都會上演，導致意外發生率提高。由於風箏線多為金屬或玻璃粉製成，銳利度不容小覷。

每到這天，數以千計、各式各樣圖騰的風箏會在空中飛揚，民眾除了在家陽台參與，也會積極前往現場一睹盛況。(圖/路透社)

ICYMI: 'I get to share my kite and my art with many people': Kite flyers from around the world attend India's International Kite Festival pic.twitter.com/SHNv2PuwS2 — Reuters (@Reuters) January 15, 2023

悲劇總共釀成6死、176傷，受傷民眾多是在被線纏繞後推擠、掙扎而絆倒，其中3名死者為孩童。警方指出，一名2歲孩子當時在周圍騎腳踏車，根本沒有參加，突然天外飛來一「刀」，當場劃破喉嚨不治；3歲的基斯馬特(Kismat)則是與母親走路回家途中遭割喉；7歲的維瑪(Rishabh Verma)才興奮地買到風箏，下秒就在雙親面前被線割頸喪命，父母當場崩潰。

國際風箏節是印度當地傳統慶典，每到這天，數以千計、各式各樣圖騰的風箏會在空中飛揚，民眾除了在家陽台參與，也會積極前往現場一睹盛況，五彩繽紛的風箏填滿湛藍天際，此刻的太陽因時節轉變，為慶祝冬季即將離去，特別能感受溫暖和慈悲，是印度人心中最重要的節日之一。