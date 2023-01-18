美式賣場好市多提供許多物美價廉的優惠商品，吸引不少會員選購。不過有家長指出，好市多販售的一款兒童滑板車有安全疑慮，第2次使用輪子就脫落導致兒子受傷，他檢查女兒的滑板車後發現螺絲鬆鬆的。貼文一出，許多家長都分享，小孩子使用該款滑板車後因為輪子噴飛而跌倒，「這個商品真的有問題」！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他為孩子們購買了兩台滑板車，沒想到兒子第2次使用輪子就直接脫落，導致兒子摔倒撞到瘀青，檢查女兒的滑板車後則發現螺絲鬆鬆的，判斷這就是兒子受傷的主因，「提醒有購買的人要檢查一下」，而他也準備將2台滑板車退貨。

家長表示滑板車的螺絲常常會脫落導致輪子噴飛。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，網友們紛紛回應，「謝謝分享」、「謝謝提醒，我們玩了好幾次都沒去檢查，好險你PO文」、「退就對了，好市多有收年費，小孩安全比較重要」；針對有人認為其實轉緊就好，有家長則說明，如果把螺絲轉緊輪子就完全轉不動了，轉了9分緊結果隔天一樣因為輪子噴飛摔倒受傷，「所以這到底是設計有問題還是我家小孩有問題？」

許多家長則紛紛分享災情，「我也是買這台，第一天就輪子噴飛小朋友跌倒，之後鎖緊之後還是發生好幾次，這個商品真的有問題」、「我們也是！輪子一直掉」、「我家兩台也有相同的問題，不過我是自己轉緊，但是每次玩前玩後都要檢查就是了」、「我剛剛發現我們家的右前輪也是鬆的，我瞬間起雞皮疙瘩，還好我的小朋友還沒受傷」。