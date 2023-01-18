隨著香港防疫措施鬆綁，取消旅客入境隔離與檢測限制，身為高人氣景點的香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）也帶來嶄新面貌及活動吸客，設計出更多由日至夜的驚喜體驗，而全球首個「魔雪奇緣世界」園區更將於今年下半年登場，邀請台灣旅客再度踏上充滿歡樂的夢幻國度，盡情享受吃、買、住、玩的迪士尼假期。

闊別了3年之久，香港迪士尼樂園不僅白天遊玩路線有了全新的變化，夜間遊玩路線也不斷豐富升級，香港迪士尼的經典地標「奇妙夢想城堡」在2020年也華麗變身，日夜輪番上演令人目不暇給的演出，盼帶給旅人滿滿特別的回憶。

樂園內人見人愛的米奇與他的好友已整裝待發，擺出最招牌的動作迎接每位到訪的老朋友；身負重任的漫威超級英雄也紛紛來到樂園，與旅客會面；而人氣角色的Duffy與好友也已換上新年新衣喜迎兔年，其中更有Duffy的最新萌系好友LinaBell加入行列，遊客現在可以近距離與所喜愛的角色們互動；而園方也推出一系列以LinaBell為主題的全新商品、美食、娛樂以及住宿體驗，包括全新的香港迪士尼限定周邊

《迪士尼尋夢奇緣》戶外音樂派對。（香港迪士尼樂園度假區提供）

商品、多款美食甜點、LinaBell酒店主題房。

有著新面貌的「奇妙夢想城堡」象徵勇氣、希望和無盡可能，歌頌多元共融的價值，設計靈感源自13個深受大家喜愛的迪士尼公主及女王的故事；雄偉的建築透過精心設計的尖塔、圓花窗等建築元素及細節向她們的經典故事致敬。

香港迪士尼推出一系列LinaBell全新限定周邊商品。（香港迪士尼樂園度假區提供）

LinaBell酒店主題房

新城堡也象徵永不放棄追求夢想的決心，在白天，可結伴在此欣賞《迪士尼尋夢奇緣》，展開一場澎湃激昂的戶外音樂派對及追尋夢想的旅程；到了夜晚，則不能錯過震撼人心的全新多媒體夜間城堡匯演《迪士尼星夢光影之旅》，享受嘆為觀止的多重感官饗宴。

今年香港迪士尼推出多個精彩慶祝活動，即日起至2月12日舉辦「福兔臨門 奇妙年年」新春慶祝活動；春日置身Duffy與好友的友情世界，感受一系列全新娛樂體驗；5月則化身超級英雄，加入「新一代英雄」行列，在明日世界與復仇者聯盟一起出動；夏季則有與皮克斯好友歡度水花派對，讓夏日限定版戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》挑起歡樂與熱情。

全新多媒體夜間城堡匯演《迪士尼星夢光影之旅》。（香港迪士尼樂園度假區提供）

到了9月，聖節盛會搞怪吸睛，與眾多迪士尼惡人反轉迪士尼，加入惡玩行列；而冬季踏進迪士尼的飄雪耶誕季，夢幻又溫馨。此外，適逢華特迪士尼公司成立100年，香港迪士尼更會在10月打造全新的「創夢家」華特銅像，與賓客分享全新故事。

而今年下半年最受矚目的便是香港迪士尼獨有、全球首個「魔雪奇緣世界」園區即將矚目登場，遊客將置身於迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》的場景中，並能在艾倫戴爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嘗主題美食及感受艾倫戴爾傳統氣息。

Duffy與其好友們準備好迎接賓客到來。（香港迪士尼樂園度假區提供）

全新的「魔雪奇緣世界」設有2項遊樂設施，可以登上全球首個以《冰雪奇緣》為主題的雲霄飛車 「雪嶺滑雪橇」，在雪寶和馴鹿小斯的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越艾倫戴爾王國的森林峽灣，欣賞自然美景；或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，一睹艾莎女王的冰雪皇宮，更可見到來自《冰雪奇緣》的朋友們。