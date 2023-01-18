翁馨儀2013年帶球嫁張菲次子張少懷，結婚近10年育有一對寶貝兒女，經常在社群平台分享生活。最近，她PO穿紅內衣打麻將的辣照，又曬驗孕棒連講3次「不可能」，引起關注。

本周末就是農曆新年，翁馨儀17日在社群平台表示：「今年牌桌上我已準備好這身戰袍要來迎戰囉，過年就是要穿新衣，才有新年新氣象。」照片中，翁馨儀染著偏紅的頭髮，化上精緻的妝容，配戴珍珠髮飾和項鍊，坐在堆滿麻將的桌子前搔首弄姿，而她的白色毛毛罩衫裡竟只穿紅色內衣，事業線一覽無遺。

網友留言：「這麼辣，一起打牌的應該都在看你，打什麼牌出去都不知道了」，翁馨儀笑回：「真的打牌的時候只會穿在裡面啦！」還有網友開玩笑：「師丈看到會不會故意輸錢」，翁馨儀打趣地回：「如果都輸給我，那很可以。」

稍早，翁馨儀在IG限時動態PO驗孕棒和塑膠杯，直呼：「不可能不可能不可能」，不少親朋好友以為她懷孕，紛紛留言關心；對此，翁馨儀難為情地說：「唉呀呀，不好意思，驗孕的限動驚動了大家，連家人都來問我了，大家都想知道，但結果超級糗啦～」

翁馨儀表示生理期遲遲沒來加上疑卵巢痛，就到婦產科看診，「結果就是我沒有懷孕！！經期只是晚來，卵巢也好好的，醫生說可以排除婦科問題。」她猜測肚子不舒服的原因，很有可能是便秘造成的，忍不住尷尬地大笑，並強調：「我肚子裡沒有三寶只有便便，繼續當雙寶媽，不要跟我說恭喜了！」