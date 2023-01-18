第一財經報導，大陸國家醫保局18日公布2022年國家醫保目錄調整結果，對於未能通過談判納入醫保目錄的新冠口服藥Paxlovid，醫保只能在Paxlovid納入臨時醫保目錄的今年3月31日期限前為給付。據悉，醫保局已不會再與輝瑞舉行專門談判。正常情況下，醫保目錄談判一年只舉行一次。

第一財經報導，大陸醫保局在與輝瑞談判中給出了「很大的誠意」，但由於雙方存在較大的差異而沒有談判成功。醫保部門的考慮是「按照說明書，大部分患者都可以使用Paxlovid，中國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力。」

2022年大陸國家醫保藥品目錄談判工作於1月8日正式結束後，醫保局對外發布稱Paxlovid因生產企業輝瑞投資有限公司報價太高（每盒定價人民幣1980元）未能成功。新冠藥品是因為疫情臨時納入醫保目錄。

此前，大陸醫保局相關負責人表示，雖然Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄，但根據近期醫保局會同有關部門聯合印發的《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》要求，《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》中的所有治療性藥物，包括Paxlovid、阿茲夫錠片、莫諾拉韋膠囊、散寒化溼顆粒等，醫保都將臨時性支付到2023年3月31日。在此期間，新冠病毒感染的投保患者使用這些藥品均可享受醫保報銷政策。

大陸衛健委的《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》方案在「抗病毒治療」這一條提出，除了Paxlovid、阿茲夫錠等6種藥品和治療之外，還特別提出國家藥監局批准的其他抗病毒藥物。

第一財經報導，這也就意味著新上市的新冠藥品都可以在3月31日前臨時納入醫保目錄。但3月31日以後怎麼辦，還要看相關醫保報銷政策如何制定。

近期大陸醫保局辦公室印發《新冠治療藥品價格形成指引（試行）》，對防治新型冠狀病毒感染所需的新上市抗病毒治療藥品，採取全周期多層次的措施引導企業公開透明合理定價。