離職員工內神通外鬼 盜賺300多萬虛擬貨幣

28歲蘇姓男子自一家代操虛擬貨幣投資的公司離職後，去年7月與27歲張姓友人，趁晚間公司僅剩幾個員工加班之際，進入公司樓梯間，利用手機接收到公司出金系統專用Wi-Fi溢波，再以掌握的帳號、密碼登入，盜轉USDT泰達幣11萬5000顆，價值逾300萬元，刑事局偵九大隊第三隊循線將蘇、張兩嫌逮捕，訊後，依詐欺、竊盜、妨害電腦使用罪及洗錢罪嫌移送法辦。

刑事局日前接獲報案，指公司虛擬貨幣出金系統遭不詳人士盜轉USDT泰達幣共11萬5000顆，損失逾300萬元，遂與北市警信義分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方調查，蘇嫌利用公司下班人煙稀少時段進入公司大樓內，利用公司出金系統專用Wi-Fi溢波，以手機登入後非法盜轉虛擬貨幣至其申辦的境外錢包，進行層轉洗錢隱匿贓款。

專案小組日前持搜索票及拘票，當場查獲蘇、張兩嫌，起獲作案用手機2支、筆電，並扣得贓款虛擬貨幣5萬顆泰達幣，折合台幣約155萬元，及犯罪所得約180萬元。

警方建議虛擬貨幣可使用冷錢包保管，並務必妥適保存私鑰密碼，降低託管錢包交易所倒閉或遭駭客入侵等系統性風險，導致資產一夕歸零，如有虛擬貨幣遭竊或遭詐案件，應盡早向警方報案，後續可經由追蹤幣流去向，協請交易所針對相關款項進行凍結。

另公司重要系統帳號密碼除應定期變更外，如遇有員工異動時應即時調整帳密，切勿共用帳號，有效控管權限，Wi-Fi設備密碼亦要妥適設定及管理，避免遭有心人士利用，造成重大損失。

刑事局表示，據報導資料庫網站Numben近期公布各國安全指數最新排名，台灣是142個國家和地區當中連續2年安全指數第3高，犯罪指數地3低的國家。警政署除強化中央打擊高科技犯罪能量外，並持續積極強化犯罪情資分析、加密貨幣追查技術、密碼破解與數位鑑識工具，蒐集彙整科技偵查教材、規劃辦理教育訓練、輔導科技偵查人員考取國際資安證照，希望透過厚植全國科技偵防能量，以因應未來犯罪趨勢與挑戰。