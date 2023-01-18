民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選，而外界分析民進黨內部鬥爭可能即將開始。對此，前立委沈富雄更對2024總統大選斷言，「賴清德再不下狠手沒有機會了」，引發討論。

沈富雄18日在網路節目《新聞不芹菜》中表示，「現在賴清德當選了民進黨主席，但他沒有這格局，他面對基層的時候不敢講半句高嘉瑜這邊的話，每句都在挺基層，實在沒有用」。沈富雄直言，「賴清德現在當選黨主席，但他沒有開國之君把民進黨趴在地上扶起來的格局」。

沈富雄也接著說，「賴清德現在就像嘉慶跟道光，這樣是救不起來民進黨的，現在民進黨和國民黨的支持度是死亡交叉，賴清德就是因為民進黨現在整個體系是這樣，所以他很辛苦」，而對於2024賴清德是否還有機會，沈富雄最後更強調，「賴清德不至於到沒有機會，但不下狠手的話沒有機會了」。