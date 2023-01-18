國發會日前成立「中東歐投資基金」，計畫投資立陶宛、斯洛伐克、捷克等國家，今宣布將投資立陶宛生技公司Oxipit 350萬歐元，約新台幣1.15億元，展現台立持續強化雙邊投資與夥伴關係。

國發會表示，立陶宛Teltonika IoT Group、SoliTek、Oxipit三家公司在立陶宛聯合主辦與台灣經濟合作發表酒會，國發會主委龔明鑫致詞時表示，目前向中東歐投資基金提出申請的立陶宛公司已有50家，產業領域非常廣泛，包含雷射、醫療生技、電動車、金融科技、智慧城市、智慧製造及軟體開發等，相信這些公司有很大的潛力成為投資標的。

龔明鑫表示，另外10億美元之中東歐融資基金，已通過2家與立陶宛相關的公司共約900萬歐元，持續促進雙邊貿易與合作。

龔明鑫強調，半導體是台灣與立陶宛最重要的產業合作之一，相當開心已見到工研院及立陶宛的Teltonika公司，按期程逐步落實合作。