近日基隆市刑警為黑道大哥慶生的議題引發社會議論，基隆市藍綠兩黨的議員也因為這個議題，在臉書摃上。民進黨基隆市議員張之豪18日下午在臉書發文，指刑警為黑道慶生，市長謝國樑難道沒責任？國民黨員紀文荃晚間也在臉書發文，痛批張是抹黑攻擊。

張之豪18日下午在臉書發文表示，刑警幫黑道大哥慶生影片流出，國內各大媒體都有報導。他說，大家都不覺得奇怪嗎？市長都沒責任嗎？謝國樑市府的刑警為什麼敢明目張膽為黑道慶生？

張之豪表示，謝國樑競選期間的文宣放遍全基隆，指控蔡適應是黑道，但謝市府刑警卻與黑道餐敘，他說：「神也是你，鬼也是你。什麼是雙標？這就是雙標。」

張之豪的這篇發文截至晚間10時左右，累積了近2200個讚，並有142次分享。

晚間國民黨員紀文荃也在他的臉書上發文表示，張之豪哪來那麼多東西可以掰？紀文荃痛斥張：「從謝國樑選上到現在不斷的抹黑攻擊，真以為民眾會相信你？」他說，刑警為黑道慶生的報導跟謝國樑有什麼關係？難道他剛剛肚子痛要說是因為看到張的文章？

紀文荃指出，地方政府的警察人事權，縣市首長只不過可以建議而已。他認為，張指目前基隆市警局的警察是謝國樑的人，但謝去年12月25日才上任，且謝是市長不是警政署長，張之豪怎麼不說是前市長的人馬？

紀文荃說：「不要再亂搞了議員大人！您是民意代表還是名嘴？」