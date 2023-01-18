拿年終獎金包紅包，但遇到收入減少，就令人感到捉襟見肘，一名女網友因為年終比去年少了一半，又要包紅包給家中多位長輩，其中爸媽的紅包能不能縮水，讓她感到很苦惱，貼文一出也引發共鳴，不少人也是有不能縮水的困擾。

一名女網友在PTT女板發文表示，今年年終獎金比去年少了一半，可能影響過年紅包預算，預計爺爺、奶奶、外婆的紅包一定會縮水，但讓她頭痛的是爸爸媽媽的紅包，如果包得比之前少，怕父母會覺得失望，但又覺得自己會很吃緊，因此發問爸媽可以縮水嗎？

貼文引起網友熱議，不少人也有相同困擾，「傳統上紅包好像不能縮水，最少也要持平」、「同感！我都不知道該包多少」、「建議不要，我縮水被罵不孝子」、「我家是縮水會被靠北很久」、「有一年考績不好就少包點，就被家人罵說沒有人在變少的」、「我家縮水絕對被我媽罵，說習俗不能縮水，煩死」。

也有網友建議包紅包還要量力而為，「紅包這種多餘的東西就是有多少能力做多少事，沒必要打腫臉充胖子」、「他們失望是心理不爽，荷包緊是自己生存問題」、「想縮就縮啊，幹嘛在意傳統是怎樣」、「紅包是包心意的吧，除非你家硬性規定，我都看戶頭現金多寡決定耶」、「減少沒關係，但還是要看數字是多少，總不能包個600塊那種」。