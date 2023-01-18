藝人林姵君昔日是兒童台的優格姊姊，靠著童顏外表和精湛舞藝，深受大小朋友的喜愛，與老公Xargon育有1子1女的她，不時也會在社群分享生活，沒想到，今(18日)晚間傳出意外受傷，林姵君在粉專曬出坐在輪椅的照片，其中一隻腳裹上厚厚的白色紗布，透露她溜冰時腳不小心骨折，一想到過年需面臨行動不便的情況，忍不住大嘆：「新年快樂，平安健康真的最重要」。

林姵君在臉書PO文表示，才進去溜冰場不到2分鐘，腳竟然摔到骨折，只好坐救護車到鄰近醫院檢查，隨著過年即將到來，她只好幽默自嘲：「只能說碎碎平安哈哈哈哈」，也道出受傷的心聲：「天啊，原來骨折這麼痛」。林姵君還貼出2張照片，可見鏡頭特寫坐在輪椅的右腳踝受傷狀況，傷勢看似相當嚴重，她對此相當無奈，癟著嘴擺出可憐兮兮的表情。

林姵君過年只能在輪椅上度過。(圖/林姵君 FB)

貼文曝光後，許多有受傷經驗的網友留言關心，「我只是韌帶撕裂就很痛了，好好休養和保養啊啊啊」、「天啊真的超痛，希望妳快點好起來！」、「骨折癒合的時候也很痛喔！要小心喔」，不過也有網友困惑問：「應該是扭到吧？骨折的話很嚴重欸，要休養兩三個月才會修復」，對此，林姵君親自給出答覆：「是骨折～～有照X光，真的很痛」。