馬來西亞去年貿易盈餘2,551億馬幣 創新高 22:252023/01/18 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞國際貿易及工業部18日公布，去年12月貿易盈餘達277.6億馬幣（約64.2億美元），較前月大增25％，不過年減將近12％。就全年來看，去年貿易盈餘創下2,551億馬幣新高紀錄，年增0.6％，已連續25年呈報貿易盈餘。 永記去年營收創新高 今年視景氣而定 高力 外資大買鎖住漲停 關貿網路去年營收 創新高 #貿易盈餘 #億馬幣 #去年 #馬來西亞 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 周杰倫大馬開唱 吸4.5萬人創紀錄 04:102023/01/17 娛樂新聞 權證市場焦點－健喬 藥品市場傳捷報 04:102023/01/17 證券．權證 主計總處：去年Q4經濟成長-0.86％ 金融海嘯以來最大負成長 16:432023/01/18 財經 憲法訴訟新制施行1年 收結案量雙創新高 12:352023/01/17 社會 拍檔去年軟體服務營收 增逾2成 04:102023/01/18 證券．權證 大陸人口去年負成長 61年來首見 04:102023/01/18 產業財經 從圍爐看有責配偶離婚自由釋憲案 04:102023/01/18 時論廣場 去年私募1,679億 創三年新高 04:102023/01/18 金融．稅務 新光三越業績創新高 04:102023/01/18 時尚消費 《金融股》三商壽去年每股虧損達4.34元 自救5方案陸續執行 08:182023/01/18 財經 去年全球電動車銷售比重首度達到10％ 11:352023/01/17 財經 利機 去年有望賺逾半個股本 04:102023/01/17 證券．權證 北台灣第一 101總座朱麗文：去年購物中心業績逾180億 18:042023/01/18 財經 富邦金年終 平均較去年少三成 04:102023/01/17 金融．稅務 筆電低迷衝擊 順達去年每股純益5.33元 04:102023/01/18 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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