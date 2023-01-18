馬來西亞國際貿易及工業部18日公布，去年12月貿易盈餘達277.6億馬幣（約64.2億美元），較前月大增25％，不過年減將近12％。就全年來看，去年貿易盈餘創下2,551億馬幣新高紀錄，年增0.6％，已連續25年呈報貿易盈餘。