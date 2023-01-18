被譽為「新神鬼先知」的英國預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）近日指出，台灣可能會爆發意外衝突，引發第三次世界大戰，結果會改變全球局勢。媒體人謝寒冰18日在《正常發揮》節目指出，美國賣給台灣布雷車、刺針飛彈這些近距離發射的武器，就是要台灣死守，如同烏克蘭般打一場有限度的戰爭。美國想避免跟俄羅斯、中國發生第三次世界大戰，邏輯完全一樣，美國不幫烏克蘭打，也沒有想要進來台灣。他直言帕克的預言是錯誤的。

「如果美國真的想在台海打一仗的話，他現在整個部署根本不會是這個樣子！」謝寒冰表示，他會變成前進部署，他會把重兵部署在日本，甚至就直接跟台灣簽共同防禦協定，這樣正好刺激解放軍打。

謝寒冰提到，甚至就好像最近在流傳的一個消息說，美國會邀請總統蔡英文去國會演講。如果美國想打的話，他會做這些動作，因為對美國來說，這其實不是沒有道理的，因為中國大陸是正在上升的一個軍事力量，對美國是這個老牌的強大軍事力量來講，我當然引誘你來打我。

「可是問題是，這是撇開了核武之後做的推算。」謝寒冰強調，因為這兩國都有核武，如果美國在俄烏戰爭爆發的時候說，我不能幫烏克蘭，因為這樣會引發第三次世界大戰；那美國會笨到說，我打中國，中國就不會跟我發生第三次世界大戰嗎？為什麼？這邏輯不是完全一樣的嗎？

謝寒冰指出，美國連烏克蘭去打俄羅斯都不要，很明顯就是在進行一個有限度的戰爭。所以他怕台灣會做出這種舉動，他怕又出一個澤倫斯基，所以告訴你台灣也是一樣，我現在賣給你就是布雷車、刺針飛彈這些，只能在巷戰近距離發射的武器，就是要你台灣死守，拖垮解放軍而已。

「他根本沒有想要進來！這不是很明確的一件事情？」謝寒冰直言，即使在台海附近發生飛機擦撞、潛艦撞擊，兩國都不會開戰，「我跟你保證，所以抱歉帕克兄，我覺得你的預言是錯誤的。」