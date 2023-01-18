天王周杰倫今（18日）滿44歲，剛好結束海外演唱會回台灣過生日，他也在IG曬出愛妻昆凌替他安排的「高爾夫球趴」，找來許多好朋友一起慶祝，大合照也格外溫馨；有網友注意到所有人穿的衣服都繡有「Jay Chou」，連球場旗幟都變J，各種細節讓眾人都大讚他娶對老婆。

周杰倫和昆凌結婚多年，彼此在過節仍有儀式感，無論是生日、情人節、萬聖節或聖誕節等，都能看到他們大方曬恩愛；周杰倫今日在IG發文，上傳多張他生日派對的照片，透露昆凌為了最近愛上高爾夫球的他，安排好友們到高爾夫球場慶生，準備繡有「Jay Chou」字樣的polo衫，球場旗幟還寫有J。

周杰倫在高爾夫球場的生日趴是昆凌安排的。（圖／摘自周杰倫IG）

昆凌精心安排的生日趴，讓周杰倫很感動又滿意。（圖／摘自周杰倫IG）

有周杰倫和昆凌肩靠肩走在球場上的照片，也有所有到場的人一起拍的大合照，有男星阿緯夫妻、魔術師冠霖和他的造型師杜哥等，約莫有30多人；周杰倫也感動地表示，「很棒的生日派對，謝謝你的安排」，最後標記愛妻昆凌。

許多網友看到周杰倫生日派對上各種細節，都大讚昆凌真的是個貼心的妻子，注意到他最近熱愛上打高爾夫球，就想出這場別具巧思的生日趴，紛紛表示，「哥娶對老婆了」、「希望兩人一輩子都這麼恩愛」、「好甜好甜，羨慕到不行」、「生日快樂，要繼續幸福下去啊」。