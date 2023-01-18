女星小S（徐熙娣）曾和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，而除了事業順利外，家庭生活也很美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒；大女兒Elly許曦文近期在魚丁糸〈這天（魚版）〉單曲擔任女主角，小S在家欣賞女兒作品時忍不住淚崩，引起網友討論。

魚丁糸〈這天（魚版）〉單曲數位上線，MV邀來小S的大女兒Elly許曦文擔綱女主角，MV上線後小S立刻在社群平台分享，並寫下：「好愛這首歌和MV，每次看都落淚，被歌曲和女主角的演技感動！記得做人不能忘本喔」，魚丁糸的粉絲專頁也上傳一段小S觀看MV的反應，小S在家中頂著素顏看女兒出演的MV，哭到臉都紅了，桌上還有好幾張衛生紙，不料正感動的時候許老三Alice（許曦恩）穿著睡衣從後面經過，問小S：「妳在看什麼啊？Elly的喔？」

小S仍沉浸在情緒當中，只點頭回應，此時許老三更關心吃飯，直接問：「媽，哪個還有雞腿啊？這個是哪一個」，母女反應讓網友笑到不行，不少人留言：「雞腿給姊姊了哈哈」、「好真實的媽媽生活日程」、「想吃雞腿了」、「完全能懂小S的心情！」、「想知道是哪家雞腿」。

Elly在MV中飾演高中儀隊成員，操槍、拋槍樣樣來，在練習過程中Elly數度被槍桿打到頭，青峰緊張地問：「妳媽媽知道這件事嗎？我覺得她會想辦法K我們K回來耶。」還開玩笑要Elly晚上10點後再告訴媽媽，這樣她比較不會記得。Elly表示，媽媽有親自監督她的動作夠不夠挺拔，而回想起以前第一次聽到〈這天〉，Elly覺得很好聽，跑去與媽媽分享，結果小S立馬回說：「我認識他們啊！」