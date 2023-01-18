【旅奇傳媒/日本部報導】秋天就是應該來日本賞楓！特別推薦坐落於愛知縣新城市的「鳳來寺山」，雖然海拔僅695公尺高，自古以來就以信仰修行者聖地為人熟知而興盛。整座山頭被茂密的原生森林覆蓋，其中號稱日本最高的「傘杉」最為挺拔醒目，位於此地的鳳來寺，也是在地屈指可數的紅葉名所，以保祐產子的寶地聞名，每年11月中下旬的鳳來寺山紅葉祭總是引來觀光人潮。

▲位於鳳來寺山腰的鳳來寺是1300年前由利修仙人所開山的靈山。秋天紅葉時節十分美麗。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

鳳來寺山是1500萬年前火山噴發所殘留的流紋岩而形成。坐落於山腰的鳳來寺，是距今約1300年前(西元703年)由利修仙人所開山而成。當時因文武天皇生病，利修仙人作為特使乘著鳳凰來到京城，加持祈禱了整整七天才將天皇的病治好。為了感謝仙人而建立了伽藍廟宇，又因乘鳳凰而來而賜名「鳳來寺」，也是鳳來寺的發祥傳說。

▲（左）擁有1,425階的表參道石梯。（右）被選為「新日本名木百選」的傘杉。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

爬上表參道的1,425階石梯，走過仁王門就會看到名木百選的『傘杉』，樹齡推算約800年、樹高約有60.8m，朝向天空伸展的姿態極有氣勢。樹幹上方枝葉向四周開展，就像是撐了一把傘一樣，而被叫做「傘杉」，也入選為「新日本名木百選」。

▲(左)鳳來寺本堂。(右)鳳来寺山東照宮。 圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

鳳来寺本堂位在第1,316階梯，從這裡往裡面走能看到自動販賣機和廁所，步道一直延伸到「東照宮」、「山頂付費停車場」為止。東照宮是國家指定重要文化財，1648年三代將軍德川家光在鳳來寺生下家康而有名。為了向父親報恩而開始建築東照宮，直到四代將軍家綱才完成。

走上飄著歷史文化香氣的鳳來寺表參稻，眼前盡是混搭森林和紅葉的秋色美景，可說是秋天最棒的賞景之旅！

■鳳來寺山紅葉祭：2022年11月4日（週五）～11月30日（週三）、11月23日舉辦活動和物產展。2023年紅葉祭預計也將於11月展開。

■紅葉鑑賞散步路線

■如何前往鳳來寺山：

毎年紅葉季鳳来寺山PARK WAY停車場肯定爆滿。請盡可能利用表參道周邊停車場或大眾交通工具。

【搭豐鐵巴士】

「本長篠站前」─「鳳来寺」（從巴士站前往鳳來寺需徒歩90分鐘，爬1425階。）

【搭新城市S巴士】

もっくる新城 ─本長篠駅前─ 湯谷温泉─ 山頂停車場（到寺廟徒歩10分鐘）11月逢週日、假日也行駛。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）