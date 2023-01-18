九合一大選結束後，藍綠雙方目前焦點已轉到2024總統大選的潛在角逐者身上，而從17日公布兩份最新的2024總統大選民調中可以看到，TVBS的最新民調指出，國民黨新北市長侯友宜可以拿到3成4的支持度，領先副總統賴清德的2成5跟民眾黨主席柯文哲的2成1。台灣民意基金會的民調則顯示，賴清德的支持度來到34％，侯友宜為31.4％，柯文哲則是22.5％。對此，前立委郭正亮18日就表示「柯文哲不會真的選到最後」，引發討論。

郭正亮18日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，在看完侯友宜的民調之後，他認為「侯友宜拖太久，人家越看越煩了，但這些票不會跑到綠營那邊去，變成跑到柯文哲那邊去，而賴清德跟侯友宜的淺綠很有可能是重疊的，侯友宜的淺綠蠻多的」，郭正亮更直言，「因為看侯友宜的樣子好像要等眾星拱月，他不願意太早表態，然後用拖字訣『好好做事情』，就是會讓人家覺得不耐煩，那三、四月的時候民調就會繼續下跌」。

對於2024總統大選，若是侯友宜、賴清德、柯文哲三腳督的話，郭正亮也斷言「柯文哲不會真的選到最後」，因為他選到最後只有一個意義，就是拱他的不分區，希望拉高政黨比例的得票。郭正亮也指出，「因為民眾黨區域選舉幾乎沒有上的機率，他連一個候選人超過20％都沒看到，以政黨不分區的得票率，民眾黨能夠維持上次的5席就已經非常不錯了，我認為基本上投不出來，至於藍白合，國民黨內部一定會有人認為就催到最後，把柯文哲棄保掉」。