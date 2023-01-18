新竹一名黎姓男子經常會送餐至家境不佳的A女家中，去年7月晚間黎男再度送餐給A女，並提議擁抱作為報答，A女答應後簡單擁抱致意，未料黎男食髓知味，強行再度擁抱A女並襲胸，遭到A女提告。新竹地院審結，依犯性騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，黎姓男子2022年6月間因故結識A女的母親，因認為對方家境不佳，經常將蒐集得的愛心食物資源送到A女家中；同年7月晚間，黎男再度送餐至A女家中，黎男送餐後提議A女擁抱作為報答，A女簡單擁抱致意。

未料黎男食髓知味，趁著擁抱結束，A女轉身拿取餐盒時，趁機強行從後方擁抱A女並觸摸A女的胸部，再前後擺動腹部以下體觸碰A女的下肢，讓A女心生畏懼要求黎男離開，事後便報警處理。

新竹地院審理時，法官認為，黎男趁著A女不注意時，自後方強行環抱並襲胸，再前後擺動腰腹部而以下半身碰觸其臀部，顯屬男女間與性有關之行為，已觸犯性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾乘人不及抗拒而為擁抱、觸摸身體隱私處之性騷擾罪。

法官指出，黎男犯後無視現場監視器錄影畫面，堅決否認犯罪，還稱自己的行為不會對A女造成影響，無視A女於案發後表示拒絕再讓黎男進入家門等情狀，依犯性騷擾罪，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。