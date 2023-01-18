真的是時代的眼淚，台中市中區一家開業60年的烤肉沙拉店，突然宣布永久停業，讓許多老饕不解，直到最近原因才曝光，原來是老闆娘去年中秋節不幸過世，且無人願意接手，因此宣布熄燈，消息傳出當地人都紅了眼眶。

這間位在台中中區台灣大道一段上的烤肉店，沒有店名，就單純叫「烤肉沙拉店」，除了招牌的烤肉沙拉外，還有鮑魚沙拉、魚子沙拉、蝦子拉沙、滷肉飯、梅干菜飯等料理，價格平易近人又美味，不僅當地人愛吃，許多外出的遊子返鄉時也都會特地登門拜訪，在Google地圖上平均3.8顆星，擁有超過千則評論。

有網友透露，自己撲空後向隔壁店家打聽，才得知老闆娘在去年已不幸過世。(圖／Google Map)

但從3個月前，店家就突然停業，鐵門持續深鎖，客人們不斷撲空，打電話預約也都是空號，狀況成謎，不少人不滿大老遠卻白跑一套，憤而給出一顆星，直到一名網友表示，跟隔壁店家打聽後，才知道老闆娘已經過世，才會結束營業。

據了解，老闆娘過世後，後輩與親戚無人願意接手，因此店家閒置3個月後，正式宣布熄燈。真相曝光後，不少當地人也流下眼淚：「從小吃到大，真的可惜了」、「老闆娘RIP」、「他們魚子沙拉超好吃的」、「每次回台中必吃，沒想到再也吃不到了」。