近日為了普發現金6000元還稅於民，立法院加開臨時會審議特別條例草案。但國民黨立委鄭麗文發文質疑，蔡政府的草案版本除普發現金外，又利用機會包山包海共編3,800億元，當中甚至有高達1,000億元的「加強經濟及社會韌性」項目內容不明，最誇張的是書面報告僅6頁，平均1張紙要審600億元的預算，細部規劃全都沒有說明，分明就是要立法院空白授權，痛批政府簡直罔顧財政紀律，直呼：「只要還稅於民，拒藏私房錢！」

「麗文要向大家報告，還稅於民目前卡關了！」鄭麗文表示，去年政府稅金超徵4950億，明明國人都對發現金有共識，也期待能在過年前收到「紅包」！這兩天為了發現金審議特別條例草案，蔡政府的草案版本除了「普發現金」外，又利用機會包山包海共編3800億，明明大家都有共識發現金，應該要就共識先通過趕快讓人民拿現金才對！國民黨團也對此提出了版本！單純發現金！沒有其他不明不白的項目和私房錢。

鄭麗文直批，但民進黨從去年知道稅務超徵後，就根本不把還錢放在心上，現在編列高達3800億的特別預算草案，當中甚至有高達1000億元的「加強經濟及社會韌性」項目內容不明，最誇張的是書面報告僅六頁！平均一張紙要審600億元的預算，細部規劃全都沒有說明，分明就是要立法院空白授權，政府簡直罔顧財政紀律！

鄭麗文質疑，蔡政府連還稅於民都這樣不乾不脆，為了政治考量不顧民意，利用條文技巧性拖延，連讓人民過個好年都不樂意？早發晚發都是要發，民進黨到底為什麼要一直拖拖拉拉不情不願，現在恐怕要拖到四月才能發，民進黨終於稱心如意了？

「我們都知道過完年後又要選舉了，是不是要養水肥車側翼綁樁腳很花錢？」鄭麗文疾呼，與其靠那些側翼網軍，不如好好做事，少動一些大撒幣歪腦筋，好好聽聽基層百姓的心聲就好，趕快通過沒爭議的法案，讓人民儘快拿現金過好年！