立法院明將處理2023年度中央政府總預算案，完成三讀後，本會期也正是宣告結束，也是內閣改組的時機。然而，行政院會18日將討論下會期的書面施政報告初稿，使人聯想至行政院長蘇貞昌去留。政院人士解釋，是依照「立法院職權行使法第16條」規定，必須在2月1日、新會期前提出送到立法院。

根據行政院議程，明日上午僅有2項議程，報告事項為國科會報告「科學園區整體規劃布局」，討論事項為「編具行政院向立法院第10屆第7會期提出之書面施政報告」。

依據「立法院職權行使法」第16條規定，行政院應於每年2月1日以前，將該年施政方針及上年7月至12月的施政報告印送全體立法委員，並由行政院院長於2月底前提出報告；新任行政院院長應於就職後2周內，向立法院提出施政方針的報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立法委員。

而農曆春節即將到來，明天就是2月1日前最後一次行政院會，政院人士指出，此時提出施政報告初稿是法定程序。

對於內閣是否改組、閣揆是否換人，蘇貞昌今日表示，他與蔡英文總統都有討論內閣如何調整，「明天大家就會知道結果」，請耐心等待。在立法院三讀總預算後，蘇將循往例到立法院致意，是否會在同日率內閣總辭、總統府啟動改組，明日態勢將明朗。