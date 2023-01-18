許多人對於人生感到迷茫時，可能會去算命釐清心中的困惑。一位20歲母胎單身的男網友表示，最近他跟朋友到龍山寺拜完月老後，到地下街算命問姻緣，沒想到阿姨一看到他就皺眉頭，看了手相、問了生辰八字後更是一直嘆氣，等了好一陣子阿姨才緩緩透露，他可能一輩子娶不到老婆也很難交到女友，最後甚至因為姻緣太慘而不收費，讓許多網友看了直呼「居然不收費…那感覺是真的欸」。

原PO在Dcard發文表示，近日他和朋友到龍山寺拜月老，結束後順勢到地下街算姻緣。當天抵達攤位才剛坐下阿姨就皺眉頭，看了3分鐘的手相後，阿姨的眉頭更加深鎖，得知原PO的生辰八字後，阿姨就此陷入沉默只是一直嘆氣；正當原PO終於受不了打算主動詢問時，阿姨才說，原PO是她「第一個算到姻緣如此不幸的男孩子」，直言原PO母胎單身、很少獲得女生青睞，「八九不離十，你這輩子應該娶不到老婆」。

原PO分享阿姨的分析，他不只娶不到老婆，連女友也很難交到，「最可憐的還不只這樣…因為算命阿姨說我是她第一個算到這麼慘的人，所以還不跟我收費」；原PO得知結果回家後，從此沒有動力出門或吃飯，「我不懂我到底是做了什麼事可以這麼慘，我也有在做公益，平常也有在拜拜，但為什麼會一輩子娶不到老婆？」

對此，許多人紛紛回應，「居然不收費…那感覺是真的欸」、「算命不收錢的都很可怕…」、「往好處想，你賺到一次免費算命呀」、「慘到不收費，抱歉我真的笑出來了」。不過也有網友抱持另一種意見，「3分努力，7分天注定，剩下90分要靠自己好嗎？」、「慘到不收費那基本上是真的，不過你聽到了這件事情並且因為聽到了這件事情而做出改變，那事件就有一定機率改變，算命一旦講出來就只能當參考用」。

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