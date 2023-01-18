各種零排放車輛的設計，正在百家爭鳴般的出現，除了相當普遍的鋰離子電池車以外，還有氫燃氣引擎動力車、氫燃料電動車頗受人們熟知。現在又登場了氨氣燃料電動車，設計公司「阿摩吉」(Amogy)為證明它的馬力強勁，製作成10輪大卡車。

新阿特拉斯(New Altas)報導，總部位在紐約布魯克林的阿摩吉公司表示，作為能源載體，氨氣與氫相比有兩個主要優勢：1.它在常溫常壓下，通常是液體，這使得它更容易儲存、運輸和處理；而氫氣必須高壓低溫才能儲存，而且還是很容易散失。2.以體積計算，氨氣的能量密度是氫氣的近三倍，按重量計算，是鋰電池的20多倍。

該公司表示，剛提出的阿摩尼卡車，其電池功率大約900千瓦小時，與「特斯拉山米」(Tesla Semi)差不多，但是在跑完工作後，阿摩吉卡車僅需8分鐘就能加滿燃料。

不過，就如大家在中學所知道的，氨氣本身嗆鼻，對環境也非完全無害，目前的主要生產方式，也會產汙染與排放，不算零傷害的能源。雖然它確實有些缺點，但「綠色氨」被仍視為有前途的清潔燃料替代品，一來是影響較小，二來是電池和氫氣的能量確實比較不足。

阿摩吉公司成立於 2020 年，就專門發展綠色氨動力的應用。該公司表示，2021 年 7 月，完成1架5千瓦的氨無人機； 2022年5月，完成100千瓦的氨動力牽引機。之後氨動力擴大到300 千瓦，於是該公司將一輛2018年款的福萊納(Freightliner) 卡斯卡迪亞8代(Cascadia Class 8)10輪卡車，改裝成世界上第一輛氨動力零排放卡車，氨燃料系統取代了柴油引擎，外型幾乎沒有什麼差別。

阿摩吉公司表示，他們的無碳能源系統要比鋰電池總成要來的輕，因此全車的性能表現應該更好。

該公司沒有說明清楚氨動力的完理，阿特拉斯科學新聞網猜測，動力核心應該是「燃料電池」，而燃料電池真正需要的是氫氣，因此利用氨裂解裝置，將氨氣(NH3)轉化為氫氣(H2)，通過燃料電池產生電能，驅動馬達。而多餘的氮氣(N2)可以排放，它原本就是大氣的主要成份。

因此，氨氣要經過轉換才能成為實際的燃料，氨裂解反應器會有損失，氫氣用於燃料電池的純化也會進一步損失，在燃料電池階段還有一段損失。所以它的實際效應大約剩下一半，該公司稱，電池功率為900千瓦小時，燃料提供的實際行駛可能會減少一半。

Amogy Presents World’s First Ammonia-Powered Semi Truck

聽起來不太好。但是只要加幾個氨燃料罐就能輕鬆的增加續航里程，比鋰電池車要方便且容易。鋰電池雖然目前滿面春風，但是鋰資源的枯竭也是個警鐘，還有其他重要的稀土元素，可能缺少的比鋰還要快。

至於氨，它的原料就在空氣當中，也就是氮氣，我們生產氨氣也已經超過一百多年，新的工法也在陸續發明，確是相當有希望的新式燃料。

阿摩吉公司接下來要挑戰海洋，表示將在今年晚些時候推出一艘 1百萬瓦級的氨動力船，並希望到 2025 年，再升級到1千萬瓦以上，目標是跨洋航行的貨櫃船。附帶一提，也有其他團隊在發展氨動力，澳洲公司 Fortescue 表示，今年某個時候，將完成75米的氨動力船。但他們的設計是氨燃氣動力，而不是阿摩吉採用的燃料電池電力系統。