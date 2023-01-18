大陸「微博音樂盛典」今(18日)晚間舉行， 現場星光熠熠，女星楊丞琳也受邀出席，只見她穿上一襲透視長洋裝，上下失守大秀火辣好身材，仙氣十足又不失性感，讓粉絲超級驚豔，不過網友也發現這套服裝範冰冰2017年時早就穿過。

楊丞琳今以一襲幾何線條組成的透視裝走上「微博音樂盛典」紅毯，胸口鏤空設計加上下身開高衩，讓她渾圓美胸和纖細長腿都一覽無遺，難得展現性感一面又仙氣十足，獲得外界高度讚賞，「人間巨美」、「妝容和禮服好搭，美到不可方物」、「仙女降臨」、「李榮浩看了都得流鼻血的程度」、「從可爱教主變全能天后」。

楊丞琳紅毯服裝撞衫范冰冰。(圖／取自微博)

不過有網友發現，這套服裝「紅毯女王」范冰冰2017年就穿過了，而當時她胸前更是沒穿內襯，直接辣露東西半球，且在強光下拍攝下，她就像「幾近全裸」，白到發光的肌膚，當時更成為鎂光燈焦點。

網友見到兩人撞衫，也直言「還是範冰冰穿得好看」、「氣場一下就出來了」、「沒法比，范爺紅毯永遠的神」，但也有人認為楊丞琳也很美，穿出不同感覺，兩人各有各的美，不用多做比較。

阿嬌狀態超好。(圖／取自阿嬌微博)

除了楊丞琳，今晚「微博音樂盛典」還有另一焦點就是成功瘦身、回到顏值巔峰的阿嬌(鍾欣潼)，她以一襲寶藍色亮片長禮服登場，貼身設計加上背後大挖空，讓她S曲線和美背都被看光，好狀態。