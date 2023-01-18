本周就進入農曆春節長假，國立台灣工藝研究發展中心今（18）日發布過年新春活動主題「相揪逗鬧熱-2023工藝行春‧旅物 SHOP」，以「禮物開箱的概念」結合吉祥紋飾，將台灣工藝文化園區建物穿上新裝、繫上洋紅緞帶，打造文化、設計、生活、體驗、生態、休閒等各項工藝好禮。從初二到初八，連續七天不間斷的活動，邀請遊客過年相揪來逗鬧熱！

工藝中心主任張仁吉表示，經歷疫情的低潮，迎來解封開放的時刻，這次春節活動以「禮物」的概念出發，禮物包含著情感的連結、紀念的價值、生活的儀式感，一切都是充滿祝福和分享。就像這次的活動主視覺，工藝文化園區就是一個大禮物盒，來到這裡可以逛綠工藝市集、看展覽、聽音樂、手作體驗、生態撿拾、工藝職人表演、閱讀聽故事，還可以挑選禮物…；夜晚還有春節限定版的光雕表演、夜間劇場和蚊子電影院，以五感體驗提供遊客們滿滿的春節好禮。

這次園區的建物也新春穿上新裝，繫上洋紅緞帶，以禮物之姿送給每一位歸鄉遊子、旅遊的民眾。視覺色彩採用世界兩大色彩權 威機構 Pantone 和日本色彩協會（JAFCA）分別選出的2023代表色，「歡呼洋紅」（Viva Magenta）和「發光暖黃」（Luminous Yellow）表示希望與療癒，新視野、新力量，無畏前行。

張仁吉說，歡迎遊客過年相揪來工藝中心逗鬧熱，以工藝行春、挑選旅物，帶著這份幸福、陪伴與療癒的好禮，繼續走向希望的2023年！

新春活動限定的夜間「動態光雕 SHOW」每晚將於工藝文化館變裝演出，以「旅物 SHOP」為主題，將「傳統工藝」與「數位媒體」跨領域結合，藉由夜間光雕投影，透過禮物盒的展開，以3D及動態影像呈現工藝創作，完美展現「自然之禮」、「平衡之禮」、「循環之禮」、「生命之禮」、「包容之禮」等綠工藝之核心價值，非常值得期待。

張仁吉說，工藝中心新春活動共規劃「樂音好禮」、「展現好禮」、「體驗好禮」、「閱讀好禮」、「秀見好禮」、「夜光好禮」、「旅物好禮」七大好禮、逾百場活動，以及許多新春特惠專案，相關活動資訊及報名方式歡迎至工藝中心官網查詢。