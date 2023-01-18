美國去年12月生產者物價指數（PPI）月跌0.5％，跌幅創2020年4月以來最大，年增率亦放緩至6.2％。顯示通膨確實降溫，推升市場對於美國聯準會（Fed）2月會議放緩升息的預期。

美國勞工部18日公布，12月PPI月跌0.5％，低於11月的月增0.2％與市場預期的月減0.1％，月跌幅創下2020年4月以來最大。PPI被視為通膨領先指標。12月PPI年增率為年增6.2％，低於市場預期的6.8％增幅。

排除波動劇烈的食品與能源價格之後，12月核心PPI月增0.1％，低於11月的0.2％。年增率方面，12月核心PPI年增5.5％，低於市場預估的5.7％增幅並創下2021年5月以來最低。

商務部數據亦顯示，12月零售銷售月減1.1％，遜於11月的月減1％與市場預期的0.8％跌幅。按年來看，12月零售銷售年增6％，與11月相同。

若排除波動劇烈的石油與汽車等項目，12月核心零售銷售月增0.1％，低於11月的0.2％增幅。年增率從6.2％降至5.5％。