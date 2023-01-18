蔡瑞雪高中念台北市第一女子高級中學，因參加節目《校花點點名》爆紅，被封「北一女神」。現在專注網紅事業的她，頻繁更新社群平台，近日PO化妝的影片，難得公開沒化妝的模樣，令人眼睛一亮。

蔡瑞雪17日在IG上傳化妝影片，一開始她打呵欠、伸懶腰，臉上沒任何彩妝，皮膚還是像水煮蛋一樣光滑、無瑕，接著她依序上精華液、粉底、蜜粉、眼影和口紅等，稱這個妝叫「溫柔日系櫻花妝」，再噴上香水、戴髮箍，頂著浪漫長捲髮到東京鐵塔走走。

這支影片曝光後，截稿之前已有1.6萬個讚，網友對蔡瑞雪的素顏盛讚連連，紛紛表示：「素顏也太可愛」、「某一瞬間眼神有點像陳意涵」、「素顏好美喔」、「像國中生耶」。

蔡瑞雪2017年到南韓選秀節目《偶像學校》訓練，因表現和語言等問題沒有如願出道，但回台後她積極經營自媒體，現在已是追蹤數72.6萬的網紅。日前南韓當紅女團(G)I-DLE受邀來台表演，蔡瑞雪到《超級巨星紅白藝能大賞》後台時，與台灣團員舒華合照，並PO網寫道：「從妳還沒出道就在韓國一起陪伴、互相加油打氣，一直到現在看到在舞台閃閃發亮的葉舒華，真的好感動，歡迎回台灣～」讓外界意外原來兩人早就認識，一度掀起話題。