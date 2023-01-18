全球政府因應通膨、基礎建設和對抗氣候變遷需求大幅舉債，去年上半年全球負債觸及300兆美元紀錄，央行積極升息又加重全球債務危機。

根據國際金融協會（IIF）估計，截至去年6月止，全球政府、企業和家庭合計負債高達300兆美元，約占全球國內生產毛額（GDP）的349％，相當於每個人負債3.75萬美元。

目前全球的債務水準已經大幅高於全球金融危機之前，去年政府負債占GDP比重躥升至102％。

標普全球評級（S ＆ P Global Ratings）分析師迪米崔維克（Alexandra Dimitrijvic）與Terry Chan在報告中指出，全球債務需求不斷增加，政府舉債協助消費者對抗通膨，重建基礎建設和因應氣候變遷。

雪上加霜的是，央行激進升息與經濟成長放緩，讓債務負擔又更加沈重。美國聯準會（Fed）去年將利率上調4.25個百分點，聯邦基金利率已來到4.25％至4.5％的15年高點。

標普分析師指出，在負債攀升的同時，債務的生產力自2007年來逐漸下滑，也就是每額外舉債1美元為經濟增加的價值下降。

高利率已經為低信評的政府與企業造成衝擊，低收入的家庭也承受信用卡借款成本、房貸與車貸攀升之苦。倘若債務持續增加，而且央行繼續緊縮貨幣對抗頑固的通膨，債務負擔將更加沈重，而且經濟衰退憂慮也將上揚。

美國企業感受到升息的涓滴效應，可能被迫調漲售價，或是降低資本支出。高利率亦打擊股市，聯準會去年激進升息造成標普500指數當年狂跌將近20％。

標普分析師指出，擺脫全球債務危機沒有捷徑，避免危機發生需要一些不受歡迎的措施，像是審慎借貸、限制過度消費，以及重整沒有獲利的計畫或事業等。

進入新的一年，美國再次面臨債務上限問題。美國財長葉倫日前表示，聯邦政府恐在19日達到債務上限。