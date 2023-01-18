家長總希望孩子學習時不要分心，竭盡所能地吸收新知。小兒科醫師陳木榮表示，曾有一名小學二年級的女童因為「頻繁發呆」被爸媽帶來看診，檢測後發現，女童每隔一段時間就會出現約5到8秒的「當機」，研判有「癲癇發作」的情形，而媽媽聽聞真相後更是自責地崩潰大哭，因為每次女兒注意力不集中，她就會忍不住發火，這樣的情況長達近3年之久。

陳木榮在節目《醫師好辣》分享病例，曾有一名小學二年級女童被家長帶來看診，表示孩子常常不專心，希望醫師能開藥，或是幫忙寫轉診單到大醫院的兒童心智科檢查。原來，是媽媽在教女兒算數學時，多次看到她在發呆，就連怒吼「你剛剛在幹嘛？」女兒也完全無法應答。

這時一旁的爸爸也補充，女兒不聽管教，屢次要求她回家進門時要把鞋子收好，但她總是狡辯，「爸爸沒有講過」。而就在爸媽講述女兒狀況的3到5分鐘內，陳木榮發現女童「停住了」，接著還不停抿嘴，判斷是「癲癇小發作」，為腦袋不正常放電所致。

陳木榮現場測驗，要求女童對著一張白紙吹氣，然而，僅持續了1分鐘便停下動作，過了約5到8秒又再次開始吹氣，陳木榮解釋，女童停頓的時間裡，腦袋可能有不正常放電，「她也不知道發生什麼事」，果不其然，轉院後檢查腦波，證實了陳木榮的論點。

陳木榮表示，診斷結果出爐後，女童的媽媽在診間裡淚崩，因她長期為孩子「注意力不集中」的情況所苦，2、3年來不斷為此責罵女童，陳木榮見狀也趕緊安慰，表示只要即早發現、治療，並不會有太大的問題。