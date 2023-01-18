台北市長蔣萬安將印有全家福及家人簽名的新年賀卡連同台灣燈會文宣品送給北市議員，遭批以行政資源自我宣傳。蔣萬安18日晚間回應，賀卡是他個人心意，與大家分享即將迎來三寶的喜悅。另針對北市社宅接連爆出多項缺失，蔣萬安表示，將進行專案檢討，並建立完善機制。

民進黨台北市議員何孟樺、林延鳳質疑，蔣萬安以台灣燈會名義夾帶自我宣傳的新年祝福賀卡，是藉由行政資源自我宣傳，且是馬屁文化的延伸。

蔣萬安18日晚間前往錢櫃KTV中華新館視察公共安全聯合稽查作業，在視察後接受媒體聯訪表示，台灣燈會睽違23年回到台北市舉辦，是非常重要的大型活動，因此選用燈會相關商品為賀禮以協助推廣。

蔣萬安指出，他的第3個孩子、三寶即將在春節期間誕生，所以賀卡是他的個人心意，藉此跟大家分享喜悅，並希望能幫助台灣燈會行銷。

此外，國民黨台北市議員游淑慧要求市府針對有施工疑慮的社宅進行專案檢討，蔣萬安表示，他在17日的市政會議上已有3點指示，首先要求都發局即刻解決住戶問題，並提出相關原因的專案報告，最後要建立完善機制，確保工程瑕疵不會再度發生。