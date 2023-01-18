2023年台維斯盃國際男子網球團體錦標賽，中華隊與墨西哥的世界組一級升降賽，定於2月4至5日於墨西哥梅特佩克市登場，由領隊龔元高、總教練楊宗樺率領中華台北男子網球代表隊遠征墨西哥，本次中華隊精銳盡出，包含曾俊欣、吳東霖、莊吉生、許育修和黃琮豪，打造全新夢幻隊陣容，盼能於墨國奪下勝利，成功躋身台維斯盃世界一級之列。

中華隊預計在29日農曆年期間啟程前往墨西哥，並由中華民國網球協會副理事長龔元高領軍，龔元高長期關注並支持台灣網球運動發展，從2007年起23度擔任台維斯盃領隊，中華健兒在去年9月台維斯盃與香港一戰成功捍衛主場，龔元高亦頒發獎金勉勵選手和教練團。

前職業好手楊宗樺首度擔任中華台維斯盃代表隊總教練，這也是他卸下職業球員身份後首度執掌兵符，將運用個人豐富的大賽經驗，帶領團隊朝勝利邁進。

中華代表隊於去年9月的台維斯盃世界組二級賽事，以總比分3比1力退來訪的香港隊，暌違3年再度前進世界組一級升降賽，本次陣容單打「新台灣一哥」曾俊欣去年寫下個人排名新高，更在四大滿貫會內賽亮相，吳東霖和許育修則先後奪得ATP挑戰賽單打冠軍，整體實力不容小覷。

中華健兒在新賽季大有斬獲，吳東霖收穫泰國挑戰賽亞軍，世界排名突破個人新高。曾俊欣和許育修都勇闖年度首場四大賽澳洲公開賽男單會內，曾俊欣以五盤惜敗，卻仍在場上展現絕佳拚勁，打出精彩好球；首度參加大滿貫會內賽的許育修，不僅會外賽連過三關勇闖會內賽，單、雙打排名更擠身世界前200之列，加上莊吉生與新秀黃琮豪，也都擁有個人出色能力及豐富經驗，將一同在台維斯盃世界組一級升降賽為中華隊而戰。