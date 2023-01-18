國際飛機租賃公司Avolon在16日發表報告，預估6月全球航空客運量，在亞洲尤其中國重新開放的帶動下，可望回到新冠疫情爆發前水準而全面恢復。

執行長克羅寧（Andy Cronin）指疫情令全球航空客運量銳減三分之二，中國在重新開放後將是帶動全球航空業復原的主要力量。

中國從8日開始取消實施近三年的隔離措施，正促使全球企業準備迎接龐大中國旅客的出國觀光需求。

克羅寧指出在歐洲與北美旅客回升的帶動下，去年全球航空客運量已較疫前恢復70％，因此中國重新開放後將會讓航空業前景進一步發光。航空業預期今年有愈來愈多好消息，看好最終能恢復過去因疫情而受衝擊的財務基礎。

國際航空運輸協會（IATA）在12月表示就算有全球經濟衰退憂慮，仍預測航空業今年將獲利47億美元。Avolon報告跟IATA有相同預測。若預測成真，這將是航空業自2019年來首次獲利，因為業者擺脫疫情衝擊而恢復營運。

IATA指去年11月全球航空客運量，已恢復至2019年同期水準的75％，其中亞太客運量較2021年同期飆漲近374％，為區內歷來最大年增幅。Avolon則預期今年全球航空客運需求量將達到2019年水準的85.5％。

儘管航空客運量持續回升，但專家警告業界正面臨另一個挑戰。

Avolon在報告中認為航空客運需求量的多寡，不再是影響業界復甦的主因，而是各家航空公司到底有多少客機能飛行來滿足旅客需要。

其指出業界航班延誤情況愈來愈普遍，跟能投入營運的飛機量不足有關。因為在疫情期間各國封鎖邊境，令航空業景氣急冷而縮減機隊規模，並取消或延後新飛機訂單與交貨時間，使2,400架新機未按計劃生產而導致目前新機供應短缺。