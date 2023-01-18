美國科技業裁員聲不斷，這回傳出要揮刀裁人的是軟體巨頭微軟（Microsoft）。據消息人士透露，微軟最快18日（周三）就會宣布裁員計畫，媒體報導披露，人數可能上萬，目標鎖定人力資源與工程部門。

英國《天空新聞》（Sky News）引述消息人士報導，微軟打算裁撤5％人力，相當於1.1萬個職位。

美媒也引述熟悉內情人士報導，微軟裁員目標集中在工程部門。另有一說是負責招聘的人力資源部門，多達三分之一員工會被解雇。報導還說，微軟這回削減人力的規模，比過去一年的幾波裁員還大。

微軟去年不只一次裁員，但未對外宣布有多少職位被砍。微軟去年7月啟動一輪裁員，當時聲稱旗下20多萬員工中，受影響的占不到1％。新聞網站Axios報導，微軟去年10月中又爆裁員，人數雖不到千人，但橫跨好幾個部門。

根據微軟的申報文件，截至去年6月30日，微軟雇有22.1萬全職員工，其中美國員工12.2萬、海外員工9.9萬。微軟股價在過去12個月跌幅達23％，同時間大盤那斯達克指數跌26％，微軟24日將發布最新季度業績。

微軟加入美國矽谷近來掀起的裁員潮，意味科技業的瘦身動作還沒結束。美國投資研究機構「晨星」（Morningstar）分析師羅曼諾夫（Dan Romanoff）指出，「從整體局勢來看，微軟將發動新一輪裁員，代表大環境非但沒有改善，還可能持續惡化」。

美國科技業裁員聲不絕於耳。電商龍頭亞馬遜元月初宣布裁員1.8萬；軟體供應商Salesforce擬砍掉8,000人，約占其全球人力1成，是該公司有史以來最大規模的裁員行動。

舊金山電玩遊戲軟體開發商Unity Software，17日再度宣布裁員，284名員工被迫捲舖蓋走人，該公司去年6月解雇225人 。