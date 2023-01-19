台北市長蔣萬安18日晚間視察公共安全聯合稽查情形，本次抽查對象為KTV業者，蔣萬安審視業者不同樓層的安全管理作業，蔣萬安強調公共安全是沒有一刻可以停歇、鬆懈的，任何時候都一定符合法規，做到滴水不漏。

蔣萬安晚間一到KTV，視察業者從偵測煙霧警報器、排煙設施、安全門到消防栓等，確認功能是否正常，設置方式是否符合法規範要求，並詢問業者防火管理人工作要項，有無按法規定期辦理演練。

蔣萬安也隨北市消防局到KTV三樓包廂區，確認業者是否在民眾唱歌前，依規定播放逃生安全宣導影片，最後進行安全梯功能及排煙設備功能測試，以求消防防護功能完整確實。

蔣萬安表示，再過三天馬上就要迎來農曆春節，但是台北市公共安全沒有一刻可以停歇、不能鬆懈，因為公安是沒有假期的，今天來到北市娛樂場所視察，就是要確保消防安全設備正常運作，以及確認業者平時消防訓練是否確實，是否有定期巡檢，如果有任何不合規定的地方，一定要馬上改到符合法規，如果一切符合規定，也希望業者持續落實相關消防安檢。