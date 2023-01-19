臉書擁有3百萬粉絲的網美寧寧(趙采瑄)，擁有女神級外表和火辣曼妙的身材，平時工作就是擔任廟宇祭典上的禮生，還曾因參加大甲媽遶境，被粉絲封為「全台最正禮生」。寧寧也不吝嗇跟粉絲分享生活，近日上傳去印尼峇厘島旅遊的照片，其中一張以上空入鏡，只用手遮住重點部位，身材非常火辣。

寧寧在臉書曬出3種造型美照，先是身著一套紅色平口洋裝，加上衣服的中空設計，露出白嫩香肩和性感水蛇腰，接著寧寧脫掉外衣，僅穿三點式比基尼入鏡，在身後陽光照射下，她露出陽光甜美的笑容，不科學的S曲線藏不住，尤其一雙零贅肉美腿，更是誠意十足，但這不是最吸睛的，寧寧在黃昏時刻，半身泡在無邊際泳池之中，她上半身沒有任何布料遮擋，直接秀出豐滿曲線，搭配迷濛無辜的眼神，以及身後無敵海景，簡直就是2023年最棒的新年禮物。

寧寧峇厘島的裝扮皆很大膽、火辣。(圖/寧寧 FB)

寧寧在泳池內大膽上空，好身材令人驚豔。(圖/寧寧 FB)

她在貼文笑說，峇厘島泳池庫存照都發不完，親揭上空泳池照的拍攝秘辛：「好喜歡這張若隱若現，唯美情境感的fu，我在拍這張照片時，是完全看不到螢幕的，我本身是用防偷窺保護貼加上太陽照射」，並透露自己完全憑感覺擺動作，最後提及峇厘島風景很美，許願有機會要再訪峇厘島。

粉絲們看見後紛紛大讚：「我自首…我把圖放大來看」、「現場肯定噴鼻血」、「一手無法掌握！兩手真能捧著！」、「這張辣度過份破表…」、「只有我一直放大來看嗎？」、「美人的照片永遠不嫌多，寧寧慢慢PO我們慢慢欣賞保存啊」。