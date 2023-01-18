招牌三分球火力前11投中7，18日第1節就轟進29分，一度領先17分，但近兩季UBA公開男一級第三健行科大，在第2、3節稍熄火，各只進帳16、14分，末節初反以3分落後，靠大四「一哥」主控高錦瑋2記三分彈帶動11比0攻勢穩住局面，單節飆11分的高錦瑋領軍78比74力克本季有雙外援、近況超佳且極難纏的輔仁大學，本階段預賽3連勝，在111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽累計9勝1敗，一腳踩在8強線上。

健行科大103學年以19連勝在二級封王，104學年起轉戰一級，過去7季都有至少8強佳績，包括105、107、108學年3度封王的健行，只要19日再贏僑光科大，或目前同為4勝6敗的萬能科大、義守大學同日輸球，健行就可確定連8季晉8強。

健行此役對輔大4人得分上雙位數，高錦瑋三分球8投中4拿25分、8籃板、6助攻，隊友劉丞勳贊助16分、12籃板，開季2度「雙十」，徐宏瑋三分球7投中3得11分，史密斯15分、14籃板。

最後讀秒罰進3球、第4節飆11分的高錦瑋賽後說：「開局大幅領先，末節卻搞得緊張兮兮，是因為我場上節奏沒掌控好，這也是本季我處理球不很理想的一役，所幸末節那2記三分彈幫球隊打出11比0，也算將功折罪。」

輔大跨階段5連勝中斷，吞下本季第2敗，但8勝2敗仍是開季最佳戰績，和健行一樣8強在望，本戰輔大4人得分上雙，大四後衛王翊帆12分及傳出個人4年UBA生涯最多的11助攻，也是繼大一對世新、本季對萬能都送10助攻後，生涯第3場兩位數助攻。輔大中鋒喬楚瑜15分、9籃板，李沛澄2記三分球拿10分，外援米哈洛15分、5籃板。